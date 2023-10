Para prefeito de Alegre, inovação é caminho sem volta

Presente ao Fórum de Inovação e Tecnologia no Agronegócio – Inova Capixaba – Agricultura in Foco, em Alegre, o prefeito do município, Nirrô Emerick, afirma que a inovação é um caminho sem volta para o desenvolvimento. Por isso, ele classifica que a realização de um evento como esse é muito importante, para Alegre e a região do Caparaó, assim como todo o Espírito Santo.

Nirrô ressalta que o Fórum, com foco no Café e na Pecuária, é de grande importância para um município, como Alegre, que tem muito potencial nessas áreas da agricultura. E destaca como é importante contar com a presença da Ufes, Ifes e Fafia, principalmente, as duas primeiras instituições. “A Ufes e a Fafia atuam com cursos, predominantemente, na área da agricultura”, enfatiza. “E com o evento, podemos fomentar a inovação nesse meio, para podermos aumentar a produtividade, a sustentabilidade e a competitividade do agronegócio”, completa.

Por isso, o prefeito de Alegre exclama que “a inovação é um caminho sem volta”, no que diz respeito a alcançar o desenvolvimento de forma sustentável. “Com ações inovadoras, você reduz custo, produz mais e dá condição da agricultura se fortalecer cada vez mais”, afirma. “E estamos trabalhando para que tudo dê certo e possamos transformar Alegre num polo de inovação do Caparaó, para que isso possa se estender aos outros municípios da região”, acrescenta.

Cidade de Alegre inteligente e inovadora

Além disso tudo, Alegre está dentro do programa ES Inteligente que vem sendo implementado pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), desenvolvendo o conceito da cidade inteligente. E existem ligações entre os dois programas, como destaca o prefeito Nirrô Emerick, já que o conceito da cidade inteligente traz a ideia de cidades autossuficientes, modernas e inovadoras que adotam alternativas que visam oferecer serviços com qualidade à população. “A cidade inteligente procura trazer ações para dentro da administração pública que buscam reduzir custos e melhorar a qualidade do serviço ofertado”, ressalta.

Enquanto isso, segundo ele, a inovação, por intermédio de um programa como o Inova Capixaba, trabalha para melhorar a produtividade, o que também resulta em melhor qualidade de vida para a população. “No nosso caso, a inovação foca no agronegócio, o ramo da agricultura, visando melhorar a produtividade aliada à sustentabilidade e também dando condições aos nossos produtores se tornarem mais competitivos”, enfatiza.

Dessa forma, o prefeito Nirrô Emerick elogia a iniciativa da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti) e do Aqui Notícias pela organização do Inova Capixaba. “É um momento e espaço onde podemos discutir e trabalhar o desenvolvimento de nosso município e região”, conclui.