Paratletas capixabas do basquete são convocadas para Jogos Parapan-Americanos

O Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB) divulgou, na última terça-feira (03), as paratletas convocadas a seleção brasileira na disputa do basquete em cadeira de rodas nos Jogos Parapan-Americanos de Santiago 2023. As jogadoras do Irefes/Sesport Bisa Silva, Jéssica Santana, Paola Klokler e Maxcileide Ramos foram as capixabas escolhidas para representar o país, no Chile.

Bisa Silva, Jéssica Santana e Maxcileide Ramos são contempladas pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Além das jogadoras, o treinador Martoni Sampaio e o mecânico Ricardo Alexandre dos Santos (que realiza as manutenções nas cadeiras) também foram convocados.

As capixabas, que já contam com uma trajetória de sucesso na seleção, vão para mais uma disputa com a camisa verde e amarela, principalmente, pelo bom desempenho no Campeonato Brasileiro, realizado em agosto, em São Paulo.

Em junho, as paratletas também tiveram uma boa participação representando o Brasil no Campeonato Mundial, em Dubai, e terminaram em 10ª lugar. O treinador Martoni Sampaio destacou a evolução da equipe e falou das expectativas para o Parapan.

“Conseguimos crescer como um time competitivo nos jogos contra o Canadá e Estados Unidos no Mundial de Dubai e nossa expectativa é conseguir fazer o mesmo jogo. Fomos eliminados por um detalhe no Mundial e agora queremos corrigir esse detalhe, fazer os acertos e conseguir essa vaga direta para Paris”, disse Martoni Sampaio.

Ao todo, a seleção brasileira feminina conta com 12 atletas. Os Jogos Parapan serão realizados entre os dias 17 e 26 de novembro e vão garantir vaga direta para os Jogos de Paris 2024 na modalidade.

Bolsa Atleta



O programa Bolsa Atleta tem como objetivo principal beneficiar atletas e paratletas de alto rendimento, com o auxílio financeiro mensal que deve ser utilizado para a manutenção dos resultados obtidos e da carreira esportiva do atleta no ano de recebimento do benefício.



O edital de 2022 é o maior da história e contempla 191 atletas e paratletas, 40 a mais que no último. O benefício mensal é repassado aos contemplados da seguinte forma: R$ 500 (categoria estudantil), R$ 1.500 (categoria nacional), R$ 2 mil (categoria internacional) e R$ 4 mil (categoria olímpica). O investimento total do Governo do Estado no programa é de R$ 3 milhões.