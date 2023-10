Parque Estadual Pedra Azul fechado de terça (24) até quinta (26)

Devido às obras em andamento para a construção da nova sede, o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) informa que o Parque Estadual da Pedra Azul, em Domingos Martins, estará fechado para visitação entre a terça-feira (24) e a quinta-feira (26) .

O fechamento se faz necessário pois as intervenções planejadas durante esses três dias afetarão áreas de fluxo e podem implicar riscos para a segurança dos visitantes.

Quem tiver agendamento marcado para um desses dias, poderá reagendar para data posterior. Outra opção também é visitar o Parque Estadual do Forno Grande, em Castelo, que fica na região e tem atrações similares, como trilhas e piscinas naturais, além de ter uma bela vista da Pedra Azul.

Serviço:

Parque Estadual Forno Grande

Horário de funcionamento para visitação: das 8h às 16h

Agendamento para visitação: não é necessário. O controle é feito por ordem de chegada.

Agendamento para escalada ao pico:

https://agenda.es.gov.br/servicos/forno%20grande

Endereço: Estrada rural s/n. Distrito Forno Grande, Castelo, Espírito Santo.

