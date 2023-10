I Conferência de Cultura de Alegre e Muniz Freire acontece neste sábado (21)

A Prefeitura Municipal de Alegre, por meio da SECUTE – Secretaria Executiva de Cultura, Turismo e Esportes, COMPAC – Conselho Municipal de Cultura e a Prefeitura de Muniz Freire, convidam todos para participarmos juntos da I Conferência Intermunicipal de Cultura de Alegre e Muniz Freire.

Evento de grande importância para nossa região que será realizado no próximo sábado, dia 21 de outubro, das 8h às 18h, na Biblioteca Municipal “Professora Therezinha Henrique Campos”, no Centro de Alegre.

O evento se destaca como um ponto de encontro fundamental para artistas, produtores culturais, gestores públicos, educadores, estudantes e todos aqueles que estão interessados em enriquecer culturalmente as cidades de Alegre e Muniz Freire.

Esta conferência representa mais do que um simples evento, é um espaço vital onde ideias criativas, perspectivas inovadoras e paixão pela cultura se unem. Sua participação não apenas contribuirá para o florescimento artístico de nossas comunidades, mas também fortalecerá nosso compromisso conjunto com o desenvolvimento cultural.

Sua presença é essencial para moldar o futuro cultural de Alegre e Muniz Freire. Juntos, podemos fazer a diferença e criar um legado cultural duradouro para as gerações futuras. Contamos com vocês para fazer deste evento um sucesso inspirador!

A Biblioteca Municipal fica na R. Waldemar Costa Navega, Centro de Alegre, ao lado da Escola Professor Lellis, 198, não perca!

Para maiores informações e inscrições basta entrar em contato com (28) 3300-0103 ou através do Whatsapp (28) 99994-5178

Para se inscrever clique AQUI

