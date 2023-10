Pedras do Itabira e da Penha viram rotas turísticas de Cachoeiro

Foram aprovados por unanimidade na sessão ordinária da Câmara de Vereadores desta terça-feira (3), os Projetos de Lei 54 e 55/2023, que criam duas rotas turísticas no município: a da Pedra do Itabira e a da Pedra da Penha, em Alto São Vicente, em Cachoeiro de Itapemirim.

“Nosso objetivo é incentivar o turismo, com desenvolvimento sustentável, nesses locais que foram abençoados com beleza natural privilegiada. As comunidades do entorno já têm empreendimentos funcionando, mas acreditamos que, com incentivo público, isto possa ser ampliado. Cachoeiro ganha em desenvolvimento econômico e qualidade de vida para os frequentadores”, explica o vereador e presidente da Casa, Brás Zagotto (Podemos), autor das matérias.

Ambas as Pedras já são conhecidas rotas de passeios, trilhas e escaladas. O entorno do Itabira, um dos cartões postais mais conhecidos de Cachoeiro, conta com um sítio de piscinas naturais que é sucesso no verão cachoeirense há anos. Já a Pedra da Penha, além da cultura religiosa tradicional, está se tornando cada vez mais famosa pelas belíssimas paisagens.

“Com a criação e divulgação dessas rotas como oficiais, queremos não só atrair mais pessoas, mas atrair projetos e facilitar a busca de recursos e incentivos fiscais, motivando empreendedores”, completa Brás.