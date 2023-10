Pirâmides financeiras: veja como identificar e se proteger de golpes

As pirâmides financeiras, um dos golpes mais antigos aplicados na praça, continuam fazendo diversas vítimas em todo Brasil. Um levantamento realizado pelo Fantástico mostrou que milhões de investidores tiveram prejuízo com o esquema. Desta vez, os criminosos apostaram em um investimento que poucos entendem: as criptomoedas, conhecidas como moedas virtuais negociadas na internet.

O esquema de negócio representa um sério perigo para investidores desavisados. Segundo o consultor financeiro, Leonardo Rodan, são investimento fraudulentos que prometem retornos incrivelmente altos em um curto espaço de tempo. “Elas operam sob a fachada de empresas legítimas, muitas vezes alegando usar estratégias avançadas de negociação ou mineração de criptomoedas para gerar lucros astronômicos. No entanto, esses esquemas são projetados para enriquecer os primeiros investidores à custa dos últimos participantes”, explica.

Entenda os perigos mais comuns associados a esquemas fraudulentos com pirâmides financeiras e conheça as medidas que os investidores podem tomar para se proteger.

Veja como o esquema funciona:

Promessas irrealistas de lucro: Os golpistas prometem retornos inacreditáveis, como dobrar ou triplicar o investimento em questão de semanas. Isso atrai investidores que buscam enriquecimento rápido, ignorando o fato de que investimentos legítimos geralmente envolvem riscos proporcionais aos retornos.

Falta de transparência: Muitas dessas operações carecem de transparência quanto à forma como geram lucros. Os investidores são mantidos no escuro sobre onde seu dinheiro está sendo investido e como os lucros são realmente obtidos.

Recrutamento de novos investidores: O modelo de pirâmide depende da constante entrada de novos investidores para pagar os retornos prometidos aos investidores anteriores. Isso cria uma pressão insustentável, tornando inevitável o colapso do esquema.

Desaparecimento súbito: Quando o esquema não consegue atrair mais investidores ou enfrenta escrutínio regulatório, os golpistas frequentemente desaparecem com os fundos dos investidores, deixando muitas vítimas em apuros financeiros.

Veja orientações para se proteger contra esses perigos



Pesquisa: Faça uma pesquisa completa sobre qualquer empresa ou oportunidade de investimento em criptomoedas. Verifique se ela possui registros legais e histórico confiável.

Ceticismo: Se uma oferta parece boa demais para ser verdade, provavelmente é. Mantenha um nível saudável de ceticismo em relação a promessas de lucro rápido.

Diversificação: Nunca coloque todos os seus recursos em um único investimento. Diversificar sua carteira ajuda a minimizar riscos.

Consulte Especialistas: Consulte profissionais financeiros ou especialistas em criptomoedas antes de investir, especialmente se você não compreender completamente o funcionamento da oportunidade.

Consciência Regulatória: Esteja ciente das regulamentações em sua região e verifique se a empresa está em conformidade com elas.

Participação Ativa: Não confie em outros para cuidar de seu dinheiro. Acompanhe regularmente seus investimentos e esteja preparado para agir se algo parecer suspeito.