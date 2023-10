PM apreende arma durante ocorrência envolvendo ex-casal em Itapemirim

Na noite do último domingo (01), Policiais Militares da 9ª Companhia Independente foram acionados para atenderem uma ocorrência na localidade de Palmital, zona rural de Itapemirim, onde uma mulher estaria com os ânimos exaltados e na iminência de causar danos aos objetos do ex-marido.

No local, os militares realizaram diligências e conseguiram descobrir que o homem mantinha ilegalmente uma arma de fogo e várias munições escondidas numa área externa da propriedade, onde foram encontradas: uma espingarda calibre 36, uma luneta de longo alcance, cinco munições de mesmo calibre do armamento, sendo duas deflagradas e dezenove munições calibre 38, sendo uma deflagrada.

Todo o material apreendido e os envolvidos foram encaminhados e entregues à Delegacia de Itapemirim para adoção das medidas cabíveis pela autoridade de plantão.