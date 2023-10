PM prende dois suspeitos de envolvimento em homicídio em Jerônimo Monteiro

Na tarde do último domingo (29), a Polícia Militar (PM) prendeu um homem e uma mulher no bairro Pedregal, em Jerônimo Monteiro. Eles são suspeitos de estarem envolvidos em um homicídio ocorrido no último sábado (28). Com eles, os militares apreenderam drogas, munições, dinheiro e outros materiais ilícitos.

Segundo a PM, durante patrulhamento, os militares do 3º Batalhão foram informados que um homem com mandado de prisão, estaria na rua andando livremente. Com apoio de outras viaturas, os policiais prosseguiram ao local para verificação.

Entretanto, ao avistar as viaturas, o suspeito fugiu em direção a uma residência, pulando, em seguida, uma das janelas seguindo em direção à região da lavoura, não sendo possível alcança-lo.

Dentro de uma residência, outro homem, de 20 anos, também tentou fugir, porém foi contido por um dos militares. A namorada do suspeito que fugiu também foi abordada e próximo encontraram uma mochila.

Leia também: https://aquinoticias.com/2023/10/policia-procura-por-suspeito-de-matar-homem-em-jeronimo-monteiro/

Assim sendo, na mochila localizaram 41 munições, um carregador de submetralhadora, 93 pedras de Crack, 16 pinos de cocaína e 6 tabletes de maconha, Além disso, R$1.050,00, duas balanças de precisão e outros materiais utilizados para embalar o entorpecente.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à 6ª delegacia Regional de Alegre. De acordo com a PM, o homem que fugiu e os detidos são suspeitos de envolvimento com o homicídio na data de ontem.