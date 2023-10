PM prende suspeito de usar moto roubada para efetuar assaltos em Itapemirim e Piúma

Na noite da última sexta-feira (29), policiais militares da 9ª Companhia Independente conseguiram prender um homem de 26 anos, suspeito de ter cometido vários assaltos à mão armada nas regiões de Itapemirim e Piúma.

O indivíduo é morador de Cachoeiro de Itapemirim e utilizava uma moto roubada com a numeração da placa adulterada por uma fita adesiva e um simulacro de arma de fogo para praticar vários assaltos nas regiões.

Dentre os registros de crimes, possivelmente realizados pelo suspeito, considerando suas características e da motocicleta utilizada, estão o roubo da motocicleta no dia 17/08, roubos a pessoa em via pública nos dias 20/08, 14/09 e 21/09, na região de Itapemirim (neste ano) e na região de Piúma, realizado minutos antes da prisão.

A ação estratégica mobilizou todas as guarnições da Unidade que, mediante informações da equipe de videomonitoramento de Itapemirim, conseguiram realizar um cerco tático, ocupando pontos de possíveis rotas de fuga, monitorando assim o deslocamento do indivíduo.

Durante a abordagem, na rodovia ES 490, entre Campo Acima e Graúna, em Itapemirim, ele ainda tentou efetuar fuga pela contramão de direção e simular uma reação armada, mas a guarnição reagiu prontamente à injusta agressão e conseguiu efetuar os disparos, impedindo a fuga do agressor, que caiu, ao perder o controle do veículo.

Ao ser abordado, o detido trajava as mesmas roupas registradas pelas câmeras de videomonitoramento e portava um simulacro de uma pistola utilizado para ameaçar e amedrontar as vítimas durante os assaltos.

Ele foi conduzido e entregue à autoridade de plantão da Delegacia de Itapemirim juntamente com os objetos apreendidos, onde também foi reconhecido pelo proprietário da motocicleta recuperada.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.