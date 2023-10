Polícia aprende submetralhadora artesanal e drogas em Castelo

A Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) realizou, na tarde da última quarta-feira (11) uma apreensão de drogas, arma de fogo e outros materiais que suspostamente seriam utilizados no tráfico de drogas, no Bairro Exposição, em Castelo, sul do Estado.

Durante policiamente, os policiais receberam a informação de que durante a madrugada um homem transitava em um beco do Bairro portando uma submetralhadora. Equipes se dirigiram ao local indicado, flagrando o suspeito que conseguiu fugir em meio à vegetação.

De volta a residência do suspeito, a polícia fez averiguações pela área externa e através de uma “greta” na janela, avistaram a arma citada. Em outra janela, os policiais conseguiram visualizar drogas expostas sobre um eletrodoméstico.

Diante o fato apurado, a equipe adentrou o imovél e apreenderam uma submetralhadora de fabricação artesanal calibre 9 mm, oito buchas de maconha, 16 unidades da mesma substância de tamanhos variados, uma balança de precisão, , 31 pinos de cocaína vazios, um rolo de papel film e uma cartela contendo dois comprimidos de tadalafila. Ningém foi preso. Todo os material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim