Polícia Civil prende idoso suspeito de estupro de vulnerável no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória, capturou um homem de 73 anos, que tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão ocorreu nessa segunda-feira (23), no bairro Praia do Canto, em Vitória.

O fato ocorreu em agosto deste ano em Balneário de Carapebus, na Serra. A família da vítima registrou boletim de ocorrência e a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) instaurou um inquérito policial para investigar o caso.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela 5ª Vara Criminal de Vitória e cumprido pelas equipes da DHPP de Vitória.

Após os procedimentos de praxe, o capturado foi encaminhado ao sistema prisional.