Polícia Civil prende suspeito de furtar farmácia popular em Venda Nova

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Delegacia Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Venda Nova do Imigrante, prendeu, nesta terça-feira (10), um homem de 29 anos, suspeito de furtar uma farmácia popular no bairro Vila Betania, no mesmo município, na última sexta-feira (06).

No desenrolar da investigação, a equipe policial conseguiu localizar o suspeito. Com ele, foram recuperados dois mil comprimidos de morfina, além de câmeras de monitoramento DVR, que também haviam sido furtadas.

Durante interrogatório, o investigado informou que praticou o furto, pois estava viciado na medicação.

Após os procedimentos de praxe, o suspeito foi liberado por não estar mais em estado flagrancial. Apesar disso, ele responderá em liberdade pelo crime de furto qualificado.