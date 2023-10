Polícia prende chefe do tráfico drogas de Muqui

A Polícia Militar do Espírito Santo prendeu, no início da tarde da última segunda-feira (3), um homem de 27 anos, apontado como o chefe do tráfico de drogas dentro do município de Muqui, no Sul do Estado.

Ele foi preso depois que a polícia recebeu a informação de uma fonte, que não quis se identificar, de que ele estaria indo para Mimoso do Sul com uma grande quantidade de drogas que seriam entregues a uma pessoa em troca de dinheiro. A guarnição fez a abordagem, mas nada ilícito foi encontrado além R$ 1.701,50 em espécie e um aparelho de celular da marca Motorola. Os policiais, porém, notaram irregularidade na motocicleta e por ele já ser conhecido dos militares e terem conhecimento de que o indivíduo não ter atividade laboral, questionaram a origem do dinheiro, ele relatou ser proveniente de entrega de drogas.

Por todos esses motivos, o suspeito conduzido a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro e a motocicleta recolhida ao pátio do Detran|ES.