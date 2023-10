Polícia prende homem após ferir gravemente esposa grávida com facão

Um homem de 33 anos foi preso no último sábado (28) acusado de agredir violentamente sua esposa grávida de cinco meses, em Mimoso do Sul, região Sul do Es. O seu estado de saúde é grave.

De acordo com informações da Polícia Militar, o casal estaria passando por desavenças e o homem, na tentativa de expulsar a esposa de casa, juntamente da filha de três anos dos dois, começou a agredi-la de forma violenta.

A polícia, ao chegar ao local, já encontrou a mulher sendo atendida pela equipe do Samu e apurou que ela estava com um corte profundo na região da nuca e em dois dedos de uma das mãos, quase seccionado do resto do corpo. Segundo avaliação dos profissionais de campo, a grande perda de sangue da paciente requereu a necessidade de transferência imediata para a Santa Casa de Cachoeiro onde ela permanece internada sob cuidados médicos constantes.

Quanto ao marido, populares informaram que ele fugiu visivelmente alterado, sujo de sangue, segurando o objeto semelhando ao facão que teria sido usado para proferir os golpes na nuca da esposa. Após buscas, a polícia o encontrou nas proximidades, bastante agressivom sob efeito de similares a substâncias alucenógenas. Ao ser dado voz de prisão, demostrou resistência tendo que ser contido por policiais.

Ele foi encaminhado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) em Cachoeiro devido às pequenas lesões decorrentes do desentendimento com a esposa. Foi medicado e entregue as autoridades policiais para as medidas cabíveis.