Polícia prende suspeito de homicídio com drogas em cidade do ES

A Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), por meio da Superintendência de Polícia Regional Norte (SPRN) e da Delegacia de Polícia (DP) de Vila Valério, realizou, nesta terça-feira (17), no município de Vila Valério, uma operação com o objetivo de dar cumprimento a dois mandados de prisão temporária e um mandado de internação. Durante a operação, um homem de 20 anos foi preso e um adolescente de 16 anos foi apreendido, ambos investigados pelo crime de homicídio. O terceiro suspeito, 18 anos, ainda continua foragido.

A operação também contou com o apoio da 18ª Delegacia Regional (DR) de São Mateus, da Delegacia de Polícia de Jaguaré, da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus e da 16ª Delegacia Regional de Linhares. De acordo com as investigações, o homicídio ocorreu no dia 12 de setembro, em Vila Valério.

Durante a diligência, a equipe policial se dirigiu ao bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Valério, região conhecida como “Beco do Machado”, indicado como local de moradia dos investigados. A equipe policial se deslocou primeiramente para a residência do adolescente, porém o menor não foi encontrado no imóvel. Nada de ilícito foi encontrado na residência.

Por meio de apurações, os policiais conseguiram averiguar que o adolescente estava na residência ao lado, sendo localizado e apreendido no imóvel. Foi encontrado nos bolsos do menor uma bucha de entorpecente análogo à maconha. Seguindo com a diligência, a equipe se dirigiu à residência do suspeito de 18 anos e ele não foi encontrado. No domicílio, também não foi encontrado material ilícito.

Ainda no mesmo bairro, Nossa Senhora da Penha, a equipe policial prosseguiu com as buscas para localizar o terceiro investigado envolvido no crime, um homem de 20 anos. Próximo à residência do suspeito, a equipe realizou um cerco tático, momento em que o investigado saiu de casa, sendo preso pela equipe disponível no local.

Na residência, foi localizada uma bucha de substância análoga à maconha, além de três aparelhos celulares, uma espingarda de pressão modificada e o valor de R$469 reais em espécie. O suspeito já era um conhecido dos policiais de Vila Valério pelo envolvimento com o tráfico de drogas da região.