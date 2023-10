Polícia recupera máquina fotográfica furtada na festa de Guaçuí

Na tarde desta segunda-feira (2), a Polícia Civil (PC) conseguiu recuperar uma máquina fotográfica que havia sido furtada no camarim da festa que aconteceu no dia 28 de setembro em Guaçuí.

De acordo com informações da PC, o homem foi identificado e o objeto estava na casa do autor do furto. A identificação foi possível graças ao serviço de vídeomonitoramento instalado no Parque de Exposição da cidade.

O Delegado Robson Vieira comandou a ação de recuperação da máquina furtada no bairro Quincas Machado, e o autor do crime um homem de 43 anos se mostrou arrependido e colaborou com o trabalho da Polícia.

O homem foi conduzido para Delegacia para prestar depoimento e irá responder o processo em liberdade.