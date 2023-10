Policiais federais realizam mobilizações nesta quinta-feira (26) em todo o país

A Federação Nacional dos Policiais Federais (Fenapef) convocou todos os sindicatos filiados para uma mobilização em favor da reestruturação salarial da categoria. O primeiro ato dessa mobilização, o Dia D, ocorre nesta quinta-feira (26), em todas as unidades da Polícia Federal (PF) do país.

A mobilização é uma realização conjunta de todas as entidades representativas dos policiais e servidores administrativos da Polícia Federal.

“Estamos nos mobilizando por uma proposta de reestruturação de toda a Polícia Federal. A proposta apresentada foi pactuada entre as entidades representativas dos policiais e servidores administrativos da Polícia Federal com a Direção-Geral no início do ano. A PF encaminhou a proposta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, que foi chancelada e enviada para o Ministério da Gestão e da Inovação nos Serviços Públicos. Nós, da Fenapef, estamos defendendo uma proposta que é do governo. É hora do governo nos apresentar a solução orçamentária para implementá-la”, afirma o presidente das Fenapef, Marcus Firme.

As entidades representativas ressaltam que a proposta reivindicada foi chancelada pelo próprio governo federal como forma de corrigir uma defasagem histórica. Essa discrepância remuneratória torna a carreira policial federal a menos valorizada entre as carreiras típicas de Estado.

Outro fator determinante às mobilizações diz respeito ao aumento da demanda de atividades da Polícia Federal, como o recente lançamento do Programa de Ação na Segurança (PAS), que inclui um decreto de regulamentação de armas de fogo que transfere a competência de fiscalização dessa atividade do Exército para a Polícia Federal (PF).

A escolha pelas manifestações foi decida em assembleia, realizada no último dia 17, entre as entidades representativas do setor que estão insatisfeitas com a demora do governo federal em apresentar uma resposta à proposta apresentada em fevereiro deste ano.

As mobilizações estão sendo organizadas pelos sindicatos estaduais e ocorrerão nas sedes das unidades da Polícia Federal nos 26 estados e na Sede da PF no Distrito Federal.