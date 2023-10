Policlínica agenda mamografia e exame preventivo nesta quinta (19) e sexta (20)

A Policlínica Municipal “Bolivar de Abreu” (Centro de Saúde), realizará o agendamento de diversos exames nesta quinta (19) e sexta-feira (20). As ações fazem parte da programação do Outubro Rosa em Cachoeiro, mês de conscientização e combate ao câncer de mama.

Na quinta, das 13h30 às 15h30, serão distribuídas 150 vagas para o exame preventivo. As senhas serão dadas por ondem de chegada. Já na sexta-feira, nos mesmos horários, serão 200 vagas para o exame de mamografia, para mulheres na faixa etária de 50 a 69 anos.

Para marcação de ambos os exames, as interessadas devem levar documentos originais e xérox de CPF, carteira de identidade, cartão do SUS e comprovante de residência.

“Esse mês é de extrema importância para o fomento do combate ao câncer de mama e para a conscientização do cuidado da saúde da mulher. Temos certeza de que esses exames serão muito relevantes para muitas mulheres que precisam”, afirma o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

Nesta quarta-feira (18), cerca de 170 vagas para consultas com nutricionista, clínico geral, psicólogo, dermatologista e exames de raio-x também foram distribuídas.

Ações nas UBS

Durante o mês de outubro, as Unidades Básicas de Saúde (UBS) da sede e do interior do município estão realizando ações educativas relacionadas ao tema da campanha, disponibilizando serviços que oportunizam o diagnóstico precoce da doença.

Além de palestras e atividades informativas, estão sendo oferecidos exames preventivos, solicitações de mamografias, testes rápidos e aferição de pressão arterial e glicemia. Nas ações educativas, a programação prevê também a realização rodas de conversa. Confira a programação completa.