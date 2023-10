Prefeitos e secretários do Sul do ES recebem capacitação do TCE

A Prefeitura de Marataízes, na terça-feira (10), recebeu uma visita institucional de equipes da Escola de Contas e das Secretarias de Controle Externo e de Comunicação do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo (TCE-ES). A visita faz parte do encerramento do Encontro de Formação em Controle (Enfoc) no polo do Litoral Sul do Estado, e a Prefeitura de Marataízes é um dos municípios parte do polo.

Com auditório cheio, prefeitos, secretários e técnicos de dez municípios do Litoral Sul do ES, participaram do evento que marcou o encerramento do Encontro de Formação em Controle (Enfoc) na região.

O Prefeito Tininho Batista, ressaltou a importância de todos estarem reunidos com o tribunal: “Temos pressa em executar nossos trabalhos, de prestar atendimento à população. Mas se não reservarmos um tempo para aprender, nos capacitar, podemos cometer equívocos, erros, e teremos que responder por isso. Então nada melhor do que dedicar um dia de trabalho a isso. O tribunal não é somente punitivo. É orientador, consultivo”, afirmou.

O diretor-geral da Escola de Contas, conselheiro Luiz Carlos Ciciliotti, realizou a abertura do evento e as secretárias de controle externo Simone Velten, Cláudia Matiello e Flávia Holz, fizeram a apresentação “Construindo Cidades do Futuro”, na qual abordaram a importância de contas públicas equilibradas, dos negócios éticos competitivos e das políticas públicas efetivas.

Luiz Carlos Ciciliotti, falou também sobre a motivação do tribunal em estreitar o diálogo com os municípios: “Não é fácil um órgão de controle percorrer o Estado, mas esta tem sido uma das nossas frentes de trabalho. Das últimas quatro gestões de presidentes do tribunal até a atual, avançamos muito. Não somente a postura da instituição, mas também o trabalho dos técnicos. Para nós, é uma satisfação estar com vocês”, ressaltou o conselheiro.

Até o momento, 5.395 servidores foram capacitados pelo programa ao longo deste ano, número que ainda aumentará, devido à realização dos últimos cursos na sede do TCE-ES em novembro.