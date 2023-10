Prefeitura autoriza obras de urbanização no bairro Agostinho Simonato

Na noite da última segunda-feira (16), a Prefeitura de Cachoeiro autorizou o início de obras de urbanização em 29 ruas do bairro Agostinho Simonato.

Serão, ao todo, mais de 5 quilômetros de vias pavimentadas com concreto e cerca de 1,5 quilômetro de instalações de drenagem, que auxiliarão o escoamento das águas da chuva, dando fim a transtornos como lama e poeira – confira abaixo a lista de ruas contempladas.

Com investimento de mais de R$ 12 milhões, as intervenções de urbanização em ruas do bairro Agostinho Simonato integram um pacote de obras da gestão municipal que levará as mesmas melhorias a outras 88 vias do município.

Presentes na solenidade, o prefeito Victor Coelho e a secretária municipal de Obras, Lorena Vasques, destacaram a importância dessas melhorias para a qualidade de vida dos moradores e o desenvolvimento urbano da região.

“Estamos comprometidos em melhorar, cada vez mais, a qualidade de vida dos moradores de Cachoeiro, e esse pacote de obra que estamos executando é um passo importante rumo a esse objetivo”, afirmou a secretária.

“A infraestrutura urbana é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar de nossa comunidade. Estamos empenhados em realizar essas melhorias com eficiência, celeridade e diálogo direto com a população”, afirmou o prefeito.

Ruas contempladas – bairro Agostinho Simonato

Édimo Ribeiro Costa

Omyr Leal Bezerra

Aldozira Dutra

José Ferreira

Gilvan Ameida

Wagner Alves Every

Gumercindo Caetano Machado

Juvenal Rodrigues dos Santos

Willian Manhães

Regina Piassarolo

Helena de Oliveira

Valter Silva

Paulo Alves

Sebastião Simonato

Paulina SImonato

Hilton Medina

Paulino Vieira Tiradentes

Maria Simonato TOzani

José Morgan

Assunta Herminia Rizo

Agostinho Linhares

João Severino da Silva

José Rizzo

Romeu TIengo

Antônio Rodrigues

Carlos Gomes

José Olimpio Gomes

Projetada 02

Projetada 04