Prefeitura de Anchieta oferece oportunidade para produtores rurais

Uma boa oportunidade para produtores rurais obterem apoio com assistência técnica e recursos da Prefeitura de Anchieta é participar do Seminário Municipal do Projeto “Arranjos Produtivos”, na próxima terça-feira (31), das 8h às 15h, no Auditório da Secretaria Municipal de Agricultura.

Desta vez o seminário vai tratar das culturas do maracujá, da mandioca, do palmito pupunha e de frutas citrus.

Com o arranjo a Secretaria de Agricultura prevê a distribuição de mudas e a prestação de assistência técnica. Para obter o benefício é indispensável a participação e a realização do cadastro dos agricultores durante o seminário.

A organização oferece café da manhã e almoço para os participantes.