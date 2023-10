Prefeitura de Cachoeiro revitaliza ginásio e praça no distrito de Itaoca

Na noite da última sexta-feira (6), a Prefeitura de Cachoeiro realizou a entrega das obras de revitalização da praça e do ginásio poliesportivo do distrito de Itaoca, interior do município.

No espaço esportivo, foram realizadas manutenções gerais na estrutura, recuperação do piso, pintura interna e externa e manutenção dos alambrados.

Já na praça, que fica localizada ao lado do Ginásio, a gestão municipal realizou pintura geral, melhorias no piso e nos bancos de concreto.

Presentes na solenidade de entrega, o prefeito Victor Coelho e o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira, destacaram a importância da manutenção dos espaços públicos esportivos do município.

“A revitalização da praça e do ginásio poliesportivo em Itaoca é mais um compromisso cumprido da nossa gestão em melhorar a qualidade de vida e promover o lazer para a população. Esses espaços são fundamentais para a prática esportiva e o convívio comunitário, e estamos felizes em entregá-los revitalizados”, afirmou o secretário.

“Investir na manutenção e revitalização de espaços esportivos é essencial para estimular a atividade física, o bem-estar e a saúde da comunidade. Esperamos que essas melhorias contribuam para fortalecer o espírito esportivo e a qualidade de vida dos moradores de Itaoca”, destaca o prefeito.