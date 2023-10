Prefeitura divulga resultado final do programa Bolsa Atleta Cachoeiro

A Prefeitura de Cachoeiro divulgou, nesta semana, a relação dos atletas contemplados no edital 2023 do Programa Bolsa Atleta da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida (Semesp). O resultado oficial foi publicado na edição da última quarta-feira (18) do Diário Oficial do município.

Os atletas que receberão os recursos cumpriram os requisitos do edital 001/2023 da Semesp e passaram por um processo classificatório, que avaliou currículo de conquistas de cada um. As categorias contempladas foram a estudantil, com valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais) e estadual R$ 400,00 (quatrocentos reais).

O auxílio é concedido para custear gastos com: alimentação; assistência médica, odontológica, psicológica, nutricional e fisioterápica; medicamentos; suplementos alimentares; transporte ou para participar de treinamentos e competições; aquisição de material esportivo e vestimenta; pagamentos de técnicos e de mensalidades de academia de ginástica.

“O programa Bolsa Atleta Cachoeiro é uma importante ferramenta de fomento ao esporte em nosso município, para que nossos jovens esportistas progridam em suas modalidades e conquistem, cada vez mais, melhores resultados”, destaca Ramon Silveira, secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro.

“Esse é um importante instrumento de apoio aos atletas de Cachoeiro, para auxiliá-los em seus caminhos no esporte, o que, sem dúvidas, é uma excelente escolha para a vida”, afirma o prefeito Victor Coelho.

Confira Abaixo a lista dos atletas contemplados:

Categoria estudantil:

1º Gabriel Costa da Silva – Paratletismo

2º Alice Colli Mardegan – Natação Paralímpica

3º Jhonatan de Oliveira Peris – Atletismo

4º Rafaela Sarti Nolasco – Handebol

5º Ana Luiza Costa Jekel – Handebol

6º Alice Mantovanele Bonadiman – Handebol

7º Lara Nunes Alves Menegardo – Voleibol

8º Mariana Baptista Pinto Lima – Voleibol

9º Sofia Mezzadri Santos e Silva – Voleibol

10º Sarah da Silva Andrade – Voleibol

Categoria estadual:

1º Alexandre Fiório Cardoso – Ciclismo

2º Pedro Henrique Fiório Cardoso – Ciclismo

3º Arthur José Barbosa – Judô

4º Marcelli da Fonseca Carvalho – Ciclismo

5º Eduarda Augusto Lopes Ginástica – Rítmica

6º Ricardo Fiório Cardoso – Ciclismo

7º Peter Barradas Muscarelli – Judô

8º Ana Clara de Almeida Freire Ginástica – Rítmica

9º Calebe Guedes Gomes – Judô

10º Valentina Piovan Ginástica – Rítmica

11º Gisely Bastos Benevenuto – Ginástica

Suplentes:

12º Lara Nascimento Silva Ginástica – Rítmica

13º Liz Barreto Rosa Ginástica – Rítmica

14º Cailane Bandarra Vieira Ginástica – Rítmica

15º Caila Bandarra Vieira Ginástica – Rítmica

16º Lauana Vitória da Silva Mello – Voleibol de Praia

17º Moisés Pereira da Silva – Handebol

18º Welton Silva Júnior – Basquete

19º Muryllo Dezan Franco – Voleibol

20º Samuel Pereira Menassa – Voleibol

21º Enrico Cheibub Dalto – Beach Tênis