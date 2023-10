Prefeitura leva mutirão de serviços de saúde a Itaoca neste fim de semana

Nesta sexta-feira (6) e sábado (7), a Prefeitura de Cachoeiro levará o projeto “Saúde mais perto de você” para o distrito de Itaoca, interior de Cachoeiro, com diversos serviços para a população local.

Os atendimentos serão concentrados na Unidade Básica de Saúde do distrito. Na sexta (6), o funcionamento será das 8h às 18h, já no sábado, os profissionais da saúde estarão no local das 8h às 12h. Será a quarta edição do projeto, que já foi realizado nos bairros: Village da Luz, Gilson Carone e Aeroporto.

Os moradores do distrito e região serão atendidos por demanda espontânea. Serão ofertados os serviços de vacinação; aferição de pressão arterial e glicemia; atendimentos em nutrição e psicologia; testes rápidos para hepatite B, sífilis e HIV; fisioterapia (alongamento); vacinação antirrábica; coleta de exame preventivo do colo do útero; palestras e atendimento de saúde bucal; confecção do cartão do SUS e outros.

Também serão realizados atendimentos previamente agendados pela equipe da UBS do bairro, como consultas com cardiologista e ginecologista e a marcação de ultrassonografias.

“O ‘Saúde mais perto de você’ tem sido um sucesso. Temos conseguido levar atendimentos a diversos locais de Cachoeiro, às pessoas que mais precisam. Essa é uma parceria que tem dado certo e esperamos que se expanda e alcance mais pessoas”, destaca o secretário municipal de Saúde, Alex Wingler.

“Esse projeto tem alcançado o objetivo para o qual foi proposto, que é o de levar serviços de saúde de forma mais rápida para os locais que mais precisam, facilitando o acesso a procedimentos que podem diagnosticar doenças e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos”, expressa o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho.