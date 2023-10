Presidente da Findes toma posse na nova diretoria da CNI nesta terça (31)

A nova diretoria da Confederação Nacional da Indústria (CNI) toma posse na noite desta terça-feira (31/10), no Centro Internacional de Convenções de Brasília (CICB). O empresário Ricardo Alban, 63 anos, ficará à frente da instituição nacional até 2027. O baiano é presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e substitui o atual presidente da CNI, Robson Braga de Andrade.

O novo corpo diretivo da Confederação será composto por cinco vice-presidentes executivos e três diretores financeiros, sendo a presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Cris Samorini, a 1ª Diretora Financeira, a primeira mulher a fazer parte de uma diretoria executiva da CNI.

Para participar da cerimônia, uma comitiva da Findes formada por empresários e autoridades do Espírito Santo está a caminho de Brasília.

A presidente da Federação capixaba, enfatiza que, para ela, é uma honra fazer parte da nova gestão da CNI na diretoria executiva, que possui grande relevância nas federações.

“Sinto que em pouco tempo participando das agendas da Confederação, consegui ganhar a confiança junto aos industriais, e vai ser muito importante participar das agendas, estar próxima ao presidente nas análises estratégicas e decisórias, trabalhar com algo que é transformador para o Brasil, que é o setor industrial. Quero estar na CNI para criar oportunidades de desenvolver o Espírito Santo e o Brasil”, avalia Cris Samorini.

Os cinco vice-presidentes-executivos representam as indústrias de cada uma das regiões do país. São eles: Josué Gomes da Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp); Ricardo Cavalcante, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec); Jamal Bittar, presidente da Federação das Indústrias do Distrito Federal (Fibra); Antonio Carlos Silva, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fiem); e Gilberto Petry, presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs).

Já os três diretores financeiros são: Cris Samorini (Findes – 1ª diretora financeira), Eduardo Prado de Oliveira (Fies – 2º diretor financeiro) e Francisco de Assis Benevides Gadelha (Fiepb – 3º diretor financeiro). Também representando o Espírito Santo, faz parte da nova gestão, como vice-presidente da CNI, o presidente emérito da Findes, Léo de Castro.

Conheça os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal da CNI 2023-2027

Diretoria:

Presidente

Antonio Ricardo Alvarez Alban

Vice-presidentes executivos

Josué Christiano Gomes da Silva

José Ricardo Montenegro Cavalcante

Jamal Jorge Bittar

Antonio Carlos da Silva

Gilberto Porcello Petry

Vice-presidentes

Eduardo Eugenio Gouvea Vieira

Mario Cezar de Aguiar

Carlos Valter Martins Pedro

Ricardo Essinger

Flavio Roscoe Nogueira

Silvio Cezar Pereira Rangel

Amaro Sales de Araújo

Marcelo Thomé da Silva de Almeida

José Carlos Lyra de Andrade

Sergio Marcolino Longen

José Conrado Azevedo Santos

Léo de Castro

1ª Diretora Financeira

Cristhine Samorini (Findes)

2º Diretor Financeiro

Eduardo Prado de Oliveira

3º Diretor Financeiro

Francisco de Assis Benevides Gadelha

1º Diretor Secretário

Sandro da Mabel Antonio Scodro

2º Diretor Secretário

Edilson Baldez das Neves

3º Diretor Secretário

Roberto Magno Martins Pires

Diretores

Antonio Jose de Moraes Souza Filho

Izabel Cristina Ferreira Itikawa

José Adriano Ribeiro da Silva

Luiz Cesio de Souza Caetano Alves

Jorge Alberto Vieira Studart Gomes

Roberto Pinto Serquiz Elias

José Henrique Nunes Barreto

Paulo Afonso Ferreira

Gilberto Ribeiro

Jandir Jose Milan

Gilberto Seleme

Alessandro Jose Rios De Carvalho

Jorge Wicks Corte Real

Alexandre Herculano Coelho de Souza Furlan

Edson Luiz Campagnolo

Conselho fiscal

Titulares

Hilton Morais Lima

Fernando Cirino Gurgel

José da Silva Nogueira Filho

Suplentes

Clerlanio Fernandes de Holanda

Francisco de Sales Alencar

Edmilson Matos Cândido

