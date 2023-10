PRF apreende bebidas com nota fiscal irregular em Mimoso do Sul

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na manhã desta quinta-feira (5), 1450 litros de bebidas diversas, alcoólicas e não alcoólicas, que estava sendo transportadas com nota fiscal irregular no km 461 da BR-101, município de Mimoso do Sul.

De acordo com informações da PRF, policiais rodoviários estavam realizando fiscalização com foco no combate à criminalidade, no contexto da Operação Terminus, que deram ordem de parada a um veículo tipo furgão, de cor branca e placas do Rio de Janeiro, conduzido por um homem de 37 anos. O motorista, ao ser questionado sobre a documentação da mercadoria, apresentou uma nota fiscal emitida por uma empresa varejista e que tinha como destinatário uma outra empresa que seria uma distribuidora de bebidas. No interior do utilitário, foram encontrados vários tipos de garrafas de bebidas, dentre elas, cervejas, vinhos, diversos tipos de destilados, energéticos, refrigerantes e água de coco, totalizando 1450 litros de bebidas diversas.

Ao ser perguntado, o condutor informou que a carga seria entregue a vários clientes do estado do Espírito Santo, no entanto, não soube responder em quais cidades seriam. Ao analisarem a nota fiscal apresentada, os federais acabaram por descobrir que a mercadoria na verdade deveria ser entregue não no estado do Espírito Santo, mas em Teresina, no Piauí. Considerando que as informações repassadas pelo suspeito divergiam das informações apresentadas na nota fiscal, o fato foi levado ao conhecimento da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo (SEFAZ), para que fosse verificada a situação tributária dos produtos.

Diante das informações obtidas, foi constatado o transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal. O condutor, o veículo e a mercadoria foram encaminhados à Receita Estadual em Cachoeiro de Itapemirim para as medidas cabíveis do flagrante.