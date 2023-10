PRF prende homem por porte ilegal de arma e crime de trânsito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu na tarde desta quarta-feira (04), no perímetro urbano de Pedro Canário, um indivíduo que portava um revólver de forma irregular e ainda por ter sido flagrado em seu veículo cometendo um crime de trânsito. A blitz fazia parte das ações da Operação Terminus.

Policiais Rodoviários Federais do Grupo de Patrulhamento Tático da PRF realizavam fiscalização de combate à criminalidade no Km 16 da BR-101, quando deram ordem de parada a uma caminhonete de cor branca que trafegava na contramão de direção. O utilitário era conduzido por um homem, tendo como passageiro outro homem de 45 anos. Durante a abordagem, os federais descobriram que o condutor não possuía CNH e que o carona, além de proprietário do automóvel, levava consigo, escondida embaixo do seu banco, um revólver calibre .38 com quatro cartuchos intactos e um deflagrado.

Diante do cenário, os agentes encaminharam o passageiro e dono do veículo à Delegacia de Polícia Civil de São Mateus para o procedimento do flagrante, por ter praticado, em tese, os crimes de entregar a direção de veículo a pessoa não habilitada e porte ilegal de arma de fogo.

De janeiro a setembro de 2023, quase 40 armas irregulares já foram apreendidas nas rodovias federais que cortam o estado do Espírito Santo.