PRF recupera moto adulterada no norte do Espírito Santo

Na tarde do último domingo (15), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, no Km 125 da BR-101 em Sooretama, uma motocicleta com sinais de adulteração nos seus elementos identificadores.

O Grupo de Patrulhamento Tático da Delegacia PRF de Linhares realizava fiscalização de combate à criminalidade no âmbito da Operação Nossa Senhora Aparecida, quando foi dada ordem de parada a uma motocicleta de cor preta, em razão da mesma estar sem a placa de identificação. Durante a abordagem, constatou-se que a mesma estava com todos os seus sinais identificadores suprimidos.

Diante do flagrante, o motorista, que a todo momento cooperou com a fiscalização, foi encaminhado ao DPJ de Linhares, juntamente com a moto adulterada.