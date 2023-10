Procon de Cachoeiro dá dicas para as compras do Dia das Crianças

Na próxima semana, o Brasil comemora o Dia das Crianças e muitos vão às compras na expectativa de agradar aos pequenos. Mas, para ajudar aqueles que não querem errar no presente ou cair em armadilhas do consumo, o Procon de Cachoeiro preparou orientações especiais.

A primeira delas é pesquisar o melhor presente e buscar preço. “Nestas épocas do ano, eles variam muito, e o consumidor não pode comprar por impulso e nem se deixar levar pela aparência ou pela conversa do vendedor. Além disso, a pesquisa de preços, aliada ao bom senso e planejamento, é fundamental para que o orçamento familiar não fique comprometido”, aconselha o coordenador do Procon municipal, Luís Guimarães de Oliveira.

Ele lembra ainda que o ideal é não levar as crianças na hora das compras e, se não for possível, deixar claro o quanto pode gastar, para evitar dívidas, juros e outros encargos. “É bem melhor pagar à vista. E ao finalizar as compras, não se esqueça de exigir nota fiscal”, lembra.

Brinquedos precisam de selo do Inmetro

Na hora de comprar os tradicionais brinquedos, que fazem a alegria da garotada, os pais devem ficar atentos ao selo do Inmetro, que atesta os produtos que passaram por testes laboratoriais para garantir qualidade. Antes de entregá-los à criança, eles devem ser retirados da embalagem, que podem conter elementos perigosos. Verifique, ainda, no ato da compra, se funcionam com pilhas ou baterias. Em caso afirmativo, confirme se estas estão inclusas no pacote.

Compras pela internet exigem atenção extra

As compras virtuais estão cada vez mais populares no Brasil, mas nem todos sabem que esse tipo de negócio requer atenção extra. O Procon orienta a dar preferência a sites com conexão segura e que tenham aplicativo próprio do fornecedor, anotar dados que permitam identificar e localizar a sede do vendedor, imprimir a guardar os dados que identifiquem a compra.

Também é bom testar o telefone fornecido no site, que deve ser sempre fixo, e só fazer negócios na internet por meio de dispositivos eletrônicos pessoais nunca públicos ou de Lan houses.

Na hora da entrega, é importante abrir o pacote e testar imediatamente o produto, pois nesse tipo de negócio, o consumidor tem sete dias para desistir da compra, caso a mercadoria não atenda às expectativas. E, se no final deu tudo certo, guarde a nota fiscal.