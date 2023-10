Professora do Espírito Santo ganha o Oscar da Educação

Em uma premiação comparada ao Oscar da educação, com mais de 2.800 inscritos e apenas nove ganhadores, a professora de educação especial Priscilla Castro dos Santos, do Centro Municipal Escola Infantil Cecília Meireles foi uma das vencedoras.

Ao todo, foram três categorias de premiação: Inovação e Tecnologia, Sustentabilidade e Direitos Humanos.

A premiação é considerada o Oscar da educação, pois reconhece iniciativas de educadores de todo o país. Os projetos inscritos e selecionados passam por diversos critérios como: evidência de aprendizagem comprovada por análise do material encaminhado, flexibilidade em outros contextos educacionais, não exigindo condições físicas, materiais ou regionais exclusivas e especiais, equidade e inclusão entre outros.

O resultado foi anunciado na última sexta-feira (06), pela TV Band, parceira de mídia do Prêmio. Os vencedores foram três por categoria.

No dia 24 de outubro os nove vencedores vão se reunir em São Paulo, para o comitê de avaliação. Na ocasião será definido primeiro, segundo e terceiro lugar. Já no dia 25, ocorrerá a premiação, no Teatro B32, Pinheiros, onde será anunciada a decisão do juri e divulgado o nome do Educador do Ano.

A professora Priscilla se inscreveu com o projeto “Mini-história: uma olhar poético do cotidiano das crianças com autismo” na categoria Direitos Humanos, que versa sobre possibilidades. De acordo com a professora, o projeto mostra como é possível a criança aprender e se desenvolver.

Os outros nove ganhadores são dos estados da Paraíba, Pará, Santa Catarina, Ceará, São Paulo e Espírito Santo. A premiação acontecerá no dia 25 de outubro em São Paulo.

Para a secretária de educação do município de Vitória, Juliana Rohsner, umas das incentivadoras e torcedoras, a premiação é um reconhecimento de muito trabalho e dedicação.

“Estou com o coração em festa! Como uma educadora nota 10 da edição de 2018, eu sei o quanto esse prêmio muda nossa vida e o quanto Priscila poderá inspirar muitos professores e professoras deste país. E como Secretária estou orgulhosa demais por ver nossa professora receber esse reconhecimento nacional”, destacou.

Priscilla que é professora há 17 anos, conta que esta foi a primeira vez que ele se inscreveu para concorrer ao prêmio Educador Nota 10. “Eu despertei para isso depois de uma conversa que tive com a secretária Juliana Rohsner. Ela me incentivou e falou de como seria bom participar”.

A vencedora destaca ainda que o projeto é um trabalho conjunto e agradeceu a todos os professores e diretores envolvidos.

“As famílias ficavam extremamente felizes porque perceberam que os filhos estavam tendo visibilidade na escola, sendo acompanhados com seriedade. Esse foi um trabalho coletivo, com a força de um coletivo”, contou.

Emoção

A professora falou sobre o sentimento quando viu que estava entre os nove profissionais selecionados.

“Eu e minha família estávamos ansiosos. Eu sabia que o resultado saíria pela Tv naquele dia e ficamos na sala esperando. Momentos antes eu senti medo, mas também tinha fé e esperança. Quando saiu meu nome foi choro e gritaria, na verdade eu lembro e ainda choro, o coração bate forte”.

Priscilla completou dizendo que pretende inspirar outras pessoas.

“O próximo passo é continuar compartilhando dessa prática. Eu quero compartilhar, inspirar outros profissionais, sensibilizar esse olhar para a criança da educação especial, trazer essas belezas do cotidiano que elas vivem, falar de forma poética, de uma forma real e possível. Já tenho inspirado outros professores da Rede a começar a fazer as mini-histórias e também focar no mestrado porque eu tenho um caminho longo de estudo pela frente”, finalizou.