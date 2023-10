Profissionais de hotéis infantis recebem treinamento de primeiros socorros

Na última quarta-feira (27), a Unimed Sul Capixaba promoveu um treinamento de primeiros socorros voltado exclusivamente para profissionais que atuam nos hoteizinhos infantis de Cachoeiro de Itapemirim. Ministrado pela enfermeira Débora Fiel Abreu de Almeida, o treinamento aconteceu no Auditório PUC da Unimed, no Prédio Administrativo, e foi oferecido gratuitamente.

A iniciativa foi bem recebida pelos gestores e profissionais dos hotéis infantis da região, que reconheceram a importância de estarem capacitados para lidar com situações de emergência envolvendo as crianças sob seus cuidados.

No treinamento, a enfermeira destacou a importância de manter a calma em momentos de emergência e ressaltou que a preparação adequada é fundamental para garantir a segurança e o bem-estar das crianças.

“Nosso objetivo foi fornecer conhecimento teórico e prático para que esses profissionais possam saber lidar com as principais emergências que acometem crianças, como situações de engasgo, com técnicas de desobstrução de vias aéreas; parada cardiorespiratória e ressuscitação cardiopulmonar; atuação em ferimentos, cortes; e também como proceder com convulsões e desmaios. Cada uma dessas situações exige uma resposta específica e o conhecimento correto pode fazer a diferença de tempo e qualidade no atendimento”, destaca Débora.

Quando se trata de primeiros socorros para crianças, é crucial estar preparado para agir rapidamente em situações de emergência. Segundo a enfermeira, é preciso manter a calma, já saber os números de telefone de emergência e avaliar a situação como um todo.

“Estar preparado e conhecer os princípios básicos de primeiros socorros é essencial para garantir a segurança das crianças em situações de emergência. A gente torce para não precisar usar esses conhecimentos, mas todas as crianças estão suscetíveis a precisar, então, quem atua nessas áreas precisa de formação profissional”, defendeu a enfermeira.

Conheça o depoimento de quem participou

“Nós sabemos que a formação em primeiros socorros se faz necessária não só para o cumprimento da lei, mas é fundamental para a prevenção e a segurança das nossas crianças, bem como a resposta imediata nos casos específicos que envolvam situações de emergências, contribuindo assim para o atendimento integral e imediato nos casos que assim forem necessários. A iniciativa da Unimed em proporcionar todo esse aprendizado de forma dinâmica, com uma linguagem de fácil acesso e os momentos de prática contribuíram para a apropriação não só dos conceitos, mas também na nossa segurança para desenvolver essa atuação prática se assim for necessário”. Helen Abreu Nascimento, gestora do hotelzinho Mamãe Coruja

“O curso superou as nossas expectativas, foi muito importante. Eu já tinha buscado opções de formação nessa área, mas sempre encontrei dificuldade para a realização. É imensurável a importância de ter compartilhado esse momento, porque a prioridade é o bem-estar e a saúde das nossas crianças”. Alinne Albuquerque Monteiro Matias, gestora do hotelzinho Chapeuzinho Vermelho

“Ficamos muito satisfeitos com a iniciativa da Unimed Sul Capixaba em proporcionar o treinamento. Embora desejemos nunca precisarmos colocar a teoria em prática, é fundamental dominar o assunto para ter ainda mais segurança em cumprimento ao nosso trabalho. A forma clara e didática que o conteúdo foi apresentado facilitou muito o entendimento de todos”. Renata da Silva Tessinari, gestora do hotelzinho Colinho de Maria

“Estou encantada com o treinamento de ontem, a equipe se preocupou com os mínimos detalhes. Eu nunca havia participado de um treinamento oferecido gratuitamente nesse nível, foi tudo perfeito. Quero parabenizar a Unimed Sul Capixaba pela iniciativa, que teve teoria e prática, além de um momento para tirarmos todas as nossas dúvidas”. Thalita Meirelles, gestora do Colinho de Mãe