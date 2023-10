Programação de aulas de dança mix arrecada alimentos em Cachoeiro

A Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de vida (Semesp) de Cachoeiro está realizando uma programação especial nos Núcleos de Qualidade de Vida do município para contribuir com a divulgação das campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul.

A iniciativa consiste na realização de aulas especiais de dança mix, para difundir a mensagem de prevenção dos cânceres de mama, do cool do útero e de próstata, temas principais das campanhas.

Adicionalmente, a Semesp incentiva a arrecadação de alimentos durante as atividades nos núcleos participantes. Os donativos serão destinados ao Banco de Alimentos de Cachoeiro, coordenado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes), que distribui cestas da alimentos para instituições sociais e famílias assistidas pelos Cras do município.

“A prática de esporte e a manutenção da boa qualidade de vida estão diretamente relacionados à saúde da população, por isso, estamos intensificando as ações alusivas às campanhas do Outubro Rosa e Novembro Azul, para conscientizar a população sobre a prevenção dessas doenças e também impulsionar a arrecadação de alimentos, que ajudam tantas famílias em Cachoeiro”, destaca o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida, Ramon Silveira.

Confira a programação das aulas especiais

19 de outubro – Núcleo Paraíso – 19h30

23 de outubro – Núcleo Santa Cecília – 7h20

24 de outubro – Núcleo Coronel Borges – 7h30

25 de outubro – Núcleo Gilson Carone – 20h

26 de outubro – Núcleo Nossa Senhora de Fátima -19h15

27 de outubro – Núcleo Amaral – 8h

3 de novembro – Núcleo Vila Rica – 19h

13 de novembro – Núcleo BNH de Cima – 14h30

16 de novembro – Núcleo IBC – 7h30

22 de novembro – Núcleo Village da Luz – 7h30

23 de novembro – Núcleo Teixeira Leite – 7h30

Programação Outubro Rosa

A Prefeitura de Cachoeiro está com uma programação especial voltada para os tu temas do Outubro Rosa. Durante todo o mês, a gestão municipal irá mobilizar sua rede de atenção primária com ações alusivas à campanha. Confira o cronograma de atividades no site da Prefeitura de Cachoeiro (www.cachoeiro.es.gov.br/outubro-rosa-2023).