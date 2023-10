Projeto faz campanha contra bullying para jovens e adolescentes

Doação de órgãos, violência doméstica, prevenção de acidentes e, mais recentemente, bullying. Esses são alguns dos temas abordados pelo projeto “HEUE Itinerante”, realizado pelo Hospital Estadual de Urgência e Emergência ‘São Lucas’, em Vitória. A ideia do projeto é expandir a ação do hospital para além dos limites físicos da instituição e atuar também em frentes que abordem a prevenção e a conscientização.

“O HEUE Itinerante é uma forma de aproximar o hospital da comunidade, mostrando um outro lado, que vai além dos cuidados de urgência e emergência, mas trazendo também a prevenção. É uma experiência incrível, especialmente por ter crianças e adolescentes como público-alvo, o que permite que eles tirem as dúvidas e aprendam sobre diferentes temas”, explicou a diretora-geral Cynthia Milanez.

Até o mês de outubro, o projeto já visitou cerca de 10 instituições de ensino, incluindo escolas estaduais, municipais e projetos sociais, contando com a participação de mais de 1.000 crianças e adolescentes de diferentes faixas etárias.

A terapeuta ocupacional Synara Sampaio, que faz parte da equipe multidisciplinar responsável pela ação, reforça a importância de trabalhar temas tão relevantes como violência doméstica, bullying, preconceito, entre crianças e adolescentes.

“O bullying é uma das principais violências que ocorrem no ambiente escolar. Falar sobre o tema permite que os alunos reflitam e se protejam, saibam como agir. Infelizmente, a violência é uma reação em cadeia, então o bullying pode ser só um gatilho. Nós mostramos a situação de uma forma lúdica, para que as crianças realmente entendam. Já aconteceu de crianças começarem a chorar muito durante a ação e acabarem se abrindo conosco. Nós então acolhemos, orientamos e atuamos junto com os responsáveis”, explicou Synara Sampaio.

A coordenadora da equipe Multidisciplinar, Karla Coelho, contou que o sucesso das ações fez com que o projeto crescesse. A previsão é de que mais oito edições aconteçam até o fim do ano em diferentes instituições nos municípios da Grande Vitória.

Projeto HEUE Itinerante

O Projeto HEUE Itinerante foi idealizado pelo setor de Projetos Sociais da Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (Aebes), organização social que administra o Hospital Estadual de Urgência e Emergência ‘São Lucas’. A iniciativa tem como objetivo estreitar os laços com a comunidade e oferecer informações de qualidade sobre temas relevantes.

Idealizado para promover educação e promoção à saúde de forma preventiva, o projeto nasceu em maio de 2022, explorando diversos temas, como doação de órgãos, acidentes domésticos, violência no trânsito, bullying, entre outros.

Serviço:

O Projeto HEUE itinerante ocorre em média duas vezes ao mês, ou de acordo com a demanda. Interessados em receber o projeto podem solicitar a visita por meio do telefone (27) 3194-0122 ou enviar um e-mail para [email protected]