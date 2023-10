Projeto leva usuários dos Cras para conhecer pontos turísticos de Cachoeiro

O projeto “Cachoeiro mais vida”, da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Semcult) de Cachoeiro, tem levado pessoas, usuárias dos Centros de Referência e Assistência Social (Cras) do município, para passeios em pontos turísticos, culturais e ambientais do município.

O objetivo é promover, fomentar e fortalecer a importância deste circuito turístico-cultural, voltado, principalmente, para a população em vulnerabilidade social, em busca de desenvolver a inclusão e sentimento de pertencimento.

Dentro do itinerário, estão, centros culturais, como Casa dos Braga, Casa de Cultura Roberto Carlos e espaços rurais, de belezas naturais, localizados no distrito de Burarama, presente no roteiro turístico.

Os passeios são combinados, previamente, conforme as demandas do Cras. A Semcult disponibiliza monitores de turismo para guiar as excursões.

“O projeto ‘Cachoeiro Mais Vida’ integra o Programa Pedagógico de Turismo ‘Descubra Cachoeiro’, cujo objetivo principal é promover a educação patrimonial, a inclusão, a preservação do patrimônio e o fortalecimento do turismo. O programa engaja a comunidade e os visitantes em experiências enriquecedoras. Além disso, o programa inclui os projetos ‘Doce Terra Onde eu Nasci’, ‘Doce Terra Baby’ e ‘Citytour Rural/Urbano’, explica a secretária municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro, Fernanda Martins.

Fortalecendo o turismo religioso

Nesta quarta-feira (11), a Semcult realizou uma palestra sobre Turismo Religioso com padres da Diocese de Cachoeiro. O encontro aconteceu no salão paroquial da igreja Nosso Senhor dos Passos (Matriz Velha), localizado no bairro Independência. A ação contou com a parceria da Agência de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural de Cachoeiro de Itapemirim (Adecult).

A atividade teve enfoque no fornecimento de conhecimentos, habilidades e orientações específicas relacionadas ao Turismo Religioso e às possibilidades de captação de recursos. Na ação, o objetivo foi o de capacitar os padres para desempenharem um papel mais eficiente e eficaz na promoção desse setor do turismo em sua região e na busca de recursos financeiros para apoiar as atividades e projetos da igreja e da comunidade local.

“Essa atividade foi muito importante. Foi uma partilha de conhecimento e conhecer possibilidades que podem fundamentar ainda mais o complexo turístico de Cachoeiro, que tem muito potencial. Com a união dos setores envolvidos, temos certeza de que podemos florescer nesse sentido e fazer com o que o turismo religioso de Cachoeiro seja ainda mais valorizado”, disse o Pe. Enildo Genésio de Souza, da paróquia Nossa Senhora da Penha, que participou do encontro.