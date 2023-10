Quadra poliesportiva é inaugurada no bairro Alto Monte Cristo

Na noite da última quarta-feira (4), foi inaugurada a quadra poliesportiva do bairro Alto Monte Cristo, construída pelo Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Cachoeiro.

O mais novo espaço de esporte e lazer do município foi erguido em um terreno de cerca de 450 m², cedido pela gestão municipal (ao lado da escola municipal Cely Santos de Oliveira). A estrutura conta com cobertura em telha termoacústica e fechamento lateral em telha metálica, que minimizam a incidência de luz, garantindo maior conformo térmico aos frequentadores.

No local, os moradores poderão realizar a prática de futebol de salão, basquetebol, handebol e voleibol, além de atividades físicas diversas, elemento importante para a manutenção da saúde e bem-estar, como afirma o secretário municipal de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira.

”A cada novo espaço que inauguramos e revitalizamos, temos a certeza de que estamos entregando um ambiente que irá impactar positivamente a vida dos cidadãos, por meio da prática de esportes e atividades de lazer, fatores indispensáveis para a manutenção da saúde e da qualidade de vida”, afirma.

Para o prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, será a concretização de mais uma importante parceria com o governo estadual para melhorar a infraestrutura do município.

“Estamos em permanente diálogo, sempre buscando parcerias para a execução de projetos que beneficiem a população, com um olhar especial para os equipamentos públicos de esporte e lazer, que são importantes espaços para a prática de atividades física, lazer e confraternização social das comunidades”, destaca.

À Prefeitura, além da cessão do terreno, também competiu a preparação da área com serviço de terraplanagem, executado pelas secretarias municipais de Agricultura e de Obras.