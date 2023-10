Reabilitação de rodovia em Kennedy pauta encontro com Casagrande

Um encontro com o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), o presidente da Assembleia Legislativa (Ales), Marcelo Santos (Podemos), o prefeito de Presidente Kennedy, Dorlei, os vereadores da Câmara Municipal da cidade e o diretor-presidente do DER, debateu o projeto de reabilitação da rodovia ES-162, do entroncamento da BR-101 até a ES-060.

Considerado um importante projeto viário, a reabilitação da rodovia tem o objetivo de garantir o desenvolvimento do município e de toda a região Sul.

“Essa vai ser a maior e mais importante obra do Sul do Estado. Se firmada, a parceria técnica e financeira entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal, vamos construir uma estrada de 42 km, uma importante obra de infraestrutura, passando pelo contorno da cidade, na localidade de São Paulo, chegando até o litoral de Presidente Kennedy”, explicou Marcelo Santos.