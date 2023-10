Resenha do Coração Sertanejo: Glauco, Comichão, Luiza Andrade e muito mais

Se prepare que nesta sexta-feira (6), o evento mais badalado vai agitar a galera do Sul do Estado com muita música e diversão. O Resenha do Coração Sertanejo vai acontecer no Coração Sertanejo Espaço Country, em Soturno, a partir das 22h.

As atrações ficam por conta da cantora Luiza Andrade, banda Comichão, a dupla Mateus Matos & Murilo, cantor Glauco, e fechando a noite em grande estilo, o DJ Willian.

Serviço:

Dia: 6 de Outubro (Sexta-feira) a partir das 22h

Local: Coração Sertanejo Espaço Country – Soturno

Pontos de vendas físicos:

Cachoeiro – Loja Western Brasil, Rações Aeroporto e Pilon Moda Cowntry;

Soturno – Major Lanches, Dona Oncinha e Renova Materiais Elétricos;

Vargem Alta – Loja Vest Cowntry;

Jaciguá – Loja Toda Chique;

Itaoca Pedra – Itaoca Roupas e Academia Nana Fitness.

Os ingressos podem ser adquiridos também pelo pix, no telefone (28) 99999-9851 – Nome: Harrison (Enviar o comprovante)