“Rock no Campo” traz de volta Raul Seixas e agita Cachoeiro

Para quem é fã de Raul Seixas, vai poder reviver as músicas marcantes do rock em Cachoeiro de Itapemirim. O Cover Ayrton Ramos se apresentará no evento “Rock no Campo”, em novembro.

Raul Seixas foi um cantor, compositor, produtor e multi-instrumentista brasileiro, frequentemente considerado um dos pioneiros do rock brasileiro. Também foi produtor musical da CBS, durante sua estadia na cidade do Rio de Janeiro e, por vezes, é chamado de Pai do Rock Brasileiro e Maluco Beleza.

Nascido em 1945, em Salvador, na Bahia, Raul conquistou milhares de fãs com suas músicas que marcaram o coração da galera apaixonada pelo Rock.

E neste evento, não será diferente. Ayrton Ramos agitará a galera com as músicas de Raul Seixas, através do cover do artista, que já se apresentou no Domingão do Faustão, Caldeirão com Mion, Faustão na Band e Programa Silvio Santos.

Serviço:

Data: 4 de novembro de 2023, às 19h.

Local: Rua Fernando Melo Portinho, no Espaço de Eventos Davi D’ Ativa, no Independência – Cachoeiro de Itapemirim.

Valor: R$ 30,00 – 1º Lote – Ingressos Limitados

Mais informações pelo número: (28) 99925-9578