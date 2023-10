Romaria, Feira de artesanato, Boi Pintadinho e Folia de Reis no Caparaó

A Diocese de Cacheiro de Itapemirim, no Sul do Estado, vai realizar a 1ª Romaria da Água e da Terra. O evento faz parte de uma programação cultural e religiosa que acontece nos dias 21 e 22 de outubro, em Pedra Roxa, no município de Ibitirama.

Além da romaria, haverá rodas de conversas para as comunidades locais com temas sobre uso sustentável da terra e preservação nas nascentes. O encontro terá a presença no bispo diocesano de Cachoeiro, Dom Luiz Fernando Lisboa.

Entre as atrações culturais, estão apresentação do tradicional Boi Pintadinho, Folia de Reis, Quadrilha e Roda de Viola.

De acordo com o Vigário Para Ação Social, Padre Evaldo Praça Ferreira, a programação atende um chamado do Papa Francisco, por meio da encíclica Laudado Sí.

Nesse documento, a igreja é chamada a anunciar o cuidado com a Casa Comum, em particular a água e a terra, que são bens naturais importantes para a sobrevivência da população.

Entre os objetivos estão o fortalecimento do homem do campo por meio do manejo adequado dos recursos naturais na garantia do bem viver da agricultura familiar e promover os empreendimentos da região.

Diante disso, a diocese de Cachoeiro organizou esse encontro para chamar atenção sobre a preservação desses bens.

“ A nossa Romaria nasce desse cuidado. Vamos até uma das principais nascentes do Rio Itapemirim, um dos principais rios da nossa região, para exaltar e mostrar para as pessoas o quanto a água e a terra são fundamentais para as nossas cidades”, explicou o vigário.

Além da romaria, segundo padre Evaldo, a ideia é reunir também os moradores ribeirinhos para que eles possam se conscientizar da necessidade da preservação desses rios.

“Nossa expectativa é reunir cerca de 2 mil pessoas nos dois dias de evento e levar 43 paróquias para participar da romaria”, explicou o vigário.

O evento tem o apoio do Cesan, Governo do Estado, Sicredi, Unimed Sul Capixaba, Cafesul, Sicoob, Prefeitura de Ibitirama, Consórcio Caparaó, Pousadas Clair e Miranda, Helpnet, Luiz Fernando Ribeiro Engenharia e Sessa Marcenaria.

Programação:

21 de outubro A partir das 16 horas: Rodas de conversas, apresentações culturais como Folia de Reis, Boi Pintadinho, Moda de Viola, Quadrilha e feira de artesanato.

Local: Praça da localidade de Pedra Roxa



22 de outubro – Romaria

07 horas: Chegada dos romeiros e café partilhado;

08 horas: Animação e Acolhida;

08h30: Troca de experiência e testemunho dos guardiões do Caparaó;

10 horas: Santa Missa presidida pelo Bispo Diocesano e concelebrada pelos Padres presentes;

11h30: Caminhada com a cruz, até o rio Pedra Roxa e o fincamento do cruzeiro com a benção das águas;

12h30: Almoço e apresentações culturais