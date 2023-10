Santa Casa antecipa comemoração do Dia dos Médicos

Pensando nos profissionais que são importantes para o funcionamento de qualquer hospital, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro decidiu antecipar as comemorações do Dia do Médico, cuja data é celebrada no dia 18 de outubro.

Logo pela manhã, os médicos foram recepcionados com o tradicional café da manhã, que acontece todos os anos e é um momento de confraternização para os profissionais que atuam no hospital.

Este ano, a comemoração também contou com a presença de membros da Igreja Hebron, que levaram uma mensagem de fé e agradecimento a todos os médicos que se dedicam diariamente para salvar vidas.

A diretora da Santa Casa, Luciene Pedroni, esteve na cerimônia e destacou a importância da categoria para o bom atendimento aos pacientes internados na instituição.

“Sabemos que o Dia dos Médicos é todo dia, principalmente pela importância que eles têm e pela dedicação diária que oferecem aos pacientes”, afirmou.

A presidente do Centro de Estudos, Dra. Alzimara Hemerly de Almeida, também reforçou a relevância dos médicos no cuidado com os doentes.

Ela lembrou que o tradicional café da manhã é uma oportunidade em que os médicos mais novos e mais antigos têm para se encontrar e trocar experiências do dia a dia.

“É um momento de confraternização e de acolhimento para comemorar essa data tão importante que é o Dia dos Médicos”, afirmou.