Santa Casa de Cachoeiro presta homenagem à Irmã Otília pelos seus 90 anos

A irmã Otília completou, nesta quinta-feira (5), 90 anos de idade. E para celebrar essa data, a Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro organizou uma homenagem e também uma missa de gratidão, que aconteceu na capela do hospital.

Logo que chegou para visitar os doentes, a irmã Otília foi recebida pelos funcionários com festa e muito carinho. A cerimônia contou também com a presença da diretoria da Santa Casa e do bispo Dom Luiz Fernando Lisboa.

“A irmã Otília dedicou toda sua vida à Santa Casa, visitando os doentes, levando a palavra e falando do evangelho. Ela é uma presença de Deus aqui no hospital. Que Deus a abençoe e que tenha muita saúde para continuar seu trabalho tão importante aqui na Santa Casa”, disse o bispo Dom Luiz.

A freira é conhecida e reconhecida pelo trabalho realizado diariamente com os pacientes internados na Santa Casa.

Os funcionários se reuniram no pátio para homenageá-la. A festa teve bolo e foi marcada pela emoção tanto dos colaboradores quanto da aniversariante.

“Agradeço a todos por essa homenagem. Vocês estão nas minhas orações e rezo sempre por todos que trabalham aqui. E além das minhas orações em casa, eu gosto de vir aqui ver meus doentes todos os dias. Eu só tenho que agradecer”, disse emocionada.

Cachoeirense Presente

A irmã Otília, da Congregação Jesus na Eucaristia, foi eleita por unanimidade na Câmara de Cachoeiro para ser a Cachoeirense Presente número 1 de 2023.

Ao receber o título, ela mais uma vez deu um exemplo de humildade. “Sou muito tímida e fico ainda mais tímida com esse reconhecimento. Eu amo muito as pessoas e cumpro o que Jesus me mandou fazer”, disse na época.