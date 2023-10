Santa Casa prepara processo seletivo em residência médica

A Santa Casa de Misericórdia Cachoeiro vai abrir, no próximo dia 11 de outubro, as inscrições para vagas de residência médica em Cirurgia Geral, Clínica Médica e Medicina Intensiva.

Ao todo serão ofertadas 13 vagas e os interessados podem fazer a inscrição até o dia 25 de outubro. São quatro vagas para Cirurgia Geral, sete para Clínica Médica e duas para Medicina Intensiva. As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via Internet no endereço eletrônico: novo.ibgpconcursos.com.br.

O valor da Taxa de Inscrição, a ser pago para cada Programa ao qual o candidato se inscrever, será de R$ 450,00.

A Prova Objetiva Unificada será aplicada no dia 03 de novembro, com início às 09h, no campus da MULTIVIX, localizado no bairro Novo Parque, em Cachoeiro de Itapemirim. A data e o local poderão ser alterados, caso seja necessário, mediante prévia comunicação. O local da realização da prova será confirmado através do endereço eletrônico novo.ibgpconcursos.com.br a partir do dia 31. No dia 03 de novembro, a partir das 20h, serão divulgados o Gabarito e a Prova Objetiva no endereço eletrônico do IBGP.

O resultado preliminar da Prova Objetiva, constando o número de inscrição e sua nota, será divulgado no dia 09 de novembro.O médico residente receberá, mensalmente, bolsa no valor de R$ 4.106,09. O edital completo para as vagas pode ser conferido no site da Santa Casa.