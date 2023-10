São José do Calçado: PM apreende pássaros silvestres em torneio ilegal

Uma equipe da 4° Companhia do Batalhão de Polícia Militar Ambiental, apreendeu diversos pássaros silvestres em um torneio de canto ilegal, neste domingo (1), no distrito de Jacá, zona rural do município de São José do Calçado.

Durante a ação, com apoio de viaturas de policiamento de área do 3° Batalhão, os militares realizaram o cerco do local, onde com a aproximação das equipes, diversas pessoas que participavam do evento iniciaram evasão, inclusive com alguns se homiziando dentro de banheiros do estabelecimento.

Após buscas, foram recolhidas 22 gaiolas de madeira, contendo pássaros silvestres, dentre eles Coleiros e Trinca-Ferros, uns sem o registro do órgão ambiental competente, outros com desconformidade de posse dos proprietários.

Todo material do evento foi apreendido. Entre eles, estruturas metálicas utilizadas como suporte das gaiolas, papeletas de marcação de canto e numéricas de identificação, onde foram contabilizadas, ficando o responsável pelo estabelecimento manter a guarda como fiel depositário, até que a autoridade judicial solicite apresentação, onde também responderá criminalmente juntamente com as outras 05 pessoas por manter pássaros silvestres em cativeiro sem autorização do órgão ambiental competente, conforme o Art. 29 da Lei Federal 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais).

Denúncias devem ser realizadas através do Disque Denúncia 181, ou pelo sítio eletrônico https://disquedenuncia181.es.gov.br