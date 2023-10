Saulo Poncio é internado em UTI com embolia gasosa arterial cardíaca

Saulo Poncio, de 27 anos, foi internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com embolia gasosa arterial cardíaca, na noite de terça-feira (3). De acordo com comunicado à imprensa postado pela equipe do cantor nesta quarta (4), ele foi levado às pressas ao hospital após sentir fortes dores no tórax.

“Na noite de terça-feira (3), Saulo deu entrada na emergência após sentir fortes dores no tórax. Após avaliação, os médicos desconfiaram de um possível infarto por conta da similaridade dos sintomas. Realizados todos os exames, Saulo foi diagnosticado com embolia gasosa arterial cardíaca, e no momento encontra-se na UTI. Qualquer visita está proibida, e os compromissos agendados estão cancelados. Em breve, traremos atualizações”, informou a nota.

A embolia gasosa é caracterizada pela presença de ar na circulação e o ar interfere no fluxo sanguíneo. A embolia gasosa arterial, caso de Saulo, ocorre na entrada de ar na circulação arterial.

Saulo é pai de Davi, de 4 anos, Henri, de 2, e Beni, de 4 meses, frutos de seu relacionamento com a influenciadora Gabi Brandt, com quem foi casado de 2019 a 2022.