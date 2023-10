Sefaz alerta para golpe utilizando nome do programa Nota Premiada Capixaba

A Secretaria da Fazenda (Sefaz) alerta os cidadãos capixabas sobre tentativas de golpe utilizando o nome do programa Nota Premiada Capixaba. Nos dois casos que chegaram ao conhecimento da gerência do programa, os golpistas abordaram ganhadores do prêmio por chamada de voz efetuada pelo WhatsApp.

Os autores da tentativa de golpe utilizaram até a logomarca do programa como foto do perfil no WhatsApp, na tentativa de enganar as vítimas e se passar por servidores da Sefaz. Nos dois casos, os cidadãos desconfiaram que se tratava de um golpe quando foi solicitado que acessassem os aplicativos de suas instituições bancárias.

“Infelizmente, tivemos esse registro. O golpista disse ao cidadão para entrar no aplicativo do banco e verificar em seu extrato se recebeu o prêmio corretamente, mas na verdade se trata de uma tentativa de acesso aos dados bancários. É muito importante que as pessoas tenham atenção e bloqueiem essas ligações”, alertou o subsecretário da Receita Estadual, Thiago Venâncio.

Thiago Venâncio informou ainda que os ganhadores do prêmio são contatados pelo programa pelo endereço de e-mail que informaram no momento de realização do cadastro, no site do Nota Premiada Capixaba, o www.notapremiadacapixaba.es.gov.br. As ocorrências já foram repassadas à Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) para a averiguação.

O subsecretário da Receita Estadual recomenda que, caso receba uma ligação desse tipo, o cidadão desligue e faça contato com o programa, pelo menu “Ajuda – Fale com a gente”, no site do programa Nota Premiada Capixaba.

“O golpista me disse para acessar a minha conta e seguir um passo a passo para receber o prêmio. Desconfiei que havia algo errado e disse que tinha que desligar para acessar a conta. Liguei para a gerente do meu banco e ela me alertou que poderia ser um golpe. Eles usam todo um linguajar para passar credibilidade. Tem que ter muita atenção”, detalhou uma das ganhadoras abordadas.

Já o outro cidadão contou que, quando recebeu a ligação, já havia resgatado o prêmio, mas o golpista disse que ia enviar um documento para conferir os valores. “Ele disse que eu tinha que acessar minha conta e fazer alguns procedimentos para não gerar nenhum ônus, débito ou imposto. Ligaram de dois telefones diferentes”, observou.

Sobre o Nota Premiada Capixaba



O Nota Premiada Capixaba é uma ação do Programa Estadual de Educação Fiscal, do Governo do Espírito Santo, visando à conscientização sobre a importância da emissão do documento fiscal e tornando sua exigência um hábito por parte dos cidadãos. Para garantir a segurança dos dados, o acesso ao cadastro é feito por meio dos sistemas Acesso Cidadão ou Gov.BR.

Ao se cadastrar no Programa e realizar uma compra informando o CPF na Nota Fiscal, o cidadão contribui para o desenvolvimento de nosso Estado, ajuda instituições sociais cadastradas no Programa e concorre a prêmios em dinheiro. São quatro sorteios mensais por região (Metropolitana, Norte e Sul): um no valor de R$ 20 mil, dois de R$ 5 mil e um de R$ 2,5 mil, totalizando 12 prêmios por mês; e um anual, especial, no valor de R$ 100 mil por região.