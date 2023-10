Segunda-feira (16) de tempo instável em todo o Espírito Santo

A semana começa com tempo instável em todo o Espírito Santo. De acordo com as informações do Climatempo, na maioria das cidades capixabas a segunda-feira (16) será marcada por sol com muitas nuvens. Porém, também há previsão de períodos de céu nublado com chuva. Ainda segundo o Climatempo, à noite o tempo fica firme em todas as regiões capixabas.

Em Cachoeiro de Itapemirim, a temperatura mínima prevista é de 21 °C e a temperatura máxima de 29 °C.