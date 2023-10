Segurança Pública: Cachoeiro integra comitiva para conhecer programa

Cachoeiro integrou comitiva formada por representantes de cidades capixabas, em uma visita ao município de Lajeado (RS), para conhecer ações na área de segurança pública.

A visita ocorreu entre segunda (16) e quarta-feira (18). O grupo, liderado pelo secretário de Estado de Segurança Pública, Coronel Alexandre Ramalho, era composto pelo vice-prefeito e secretário de Segurança e Trânsito de Cachoeiro, Ruy Guedes Barbosa, pelo presidente da Amunes e prefeito de Ibatiba, Luciano Pingo, pelo secretário de Defesa Social de Viana, Major Enoni Erlacher, pelo Secretário de Transporte, Trânsito e Segurança Pública de Colatina, Coronel Daltro Antonio Ferrari Junior, e pelo subsecretário de Estado de Integração Institucional, Coronel Marcio Celante Weolffel.

Durante os dias em que esteve em Lajeado, a comitiva conheceu os resultados do Programa Pacto Lajeado Pela Paz, que executa inúmeras iniciativas com a sociedade, visando reduzir os índices de criminalidade no município gaúcho.

As ações têm foco, principalmente, na rede municipal de ensino, mas envolve as mais diversas instituições relacionadas à segurança pública e parceiros privados.

Leia também: Espírito Santo lança primeiro Anuário Estadual da Segurança Pública

A comitiva também aproveitou a visita para conhecer iniciativas sobre videomonitoramento da cidade e seus resultados. “Temos buscado essas novas experiências exitosas na área da segurança pública para aperfeiçoar o nosso trabalho no município de Cachoeiro. Foi uma grande oportunidade que a Associação dos Municípios do Espírito Santo nos proporcionou, para podermos aperfeiçoar a nossa atividade, principalmente no eixo da prevenção, visando dar maior segurança aos cachoeirense e visitantes”, afirmou Ruy Guedes.