Seminário de enfrentamento à violência contra idosos acontece nesta terça (18)

A Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Organização da Sociedade Civil Associação Lar Semente do Amor, por meio do Fundo Municipal dos Direitos e Defesa da Pessoa Idosa, promove nesta terça-feira (17), das 8h às 17h, no Centro de Convenções do Hotel Praia Sol, em Nova Almeida, o Seminário Municipal de Enfrentamento à Violência contra a Pessoa Idosa: Do acesso à garantia de direitos.

O Seminário tem por objetivo promover a reflexão e a inquietação sobre a temática, contribuindo para a prevenção de situações de violência e violação de direitos da pessoa idosa junto à população do Município de Serra.

Com este seminário encerram-se as ações da campanha “Junho Violeta: Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa” realizadas em alusão ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa.

O evento será direcionado aos profissionais que atuam no atendimento a pessoa idosas nas diversas políticas públicas e Pessoas idosas usuárias dos serviços socioassistenciais do Município, contabilizando 250 participantes.

“Para o Conselho Municipal dos Direitos e Defesa da Pessoa Idosa (Comids) esse evento irá propiciar um debate junto aos atores envolvidos na defesa e garantia de direitos, contribuindo para o acesso a políticas públicas relevantes, como também na melhoria dos atendimentos prestados no Município”, explicou a presidente do Comids, Regilene Mazzariol.