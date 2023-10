Série de palestras abordará temas do Outubro Rosa nos Cras de Cachoeiro

A partir desta quarta-feira (4), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) de Cachoeiro dará início a uma série de palestras nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras) do município, em alusão à campanha do Outubro Rosa.

Coordenados pela Subsecretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, os encontros abordarão os temas “Alimentação e Prevenção ao Câncer de Mama” e “Alerta ao cuidado e a Conscientização pelo SUS, e contarão com a participação da equipe técnica do setor, composta por nutricionistas e assistente social.

A ação terá início no Cras do bairro Zumbi, e seguirá, ao longo do mês, pelas outras sete unidades da sede e do interior do município – confira o cronograma abaixo.

“O Outubro Rosa é um momento de reflexão e de ação. Queremos conscientizar nossas cidadãs sobre a importância da prevenção do câncer de mama e garantir que elas saibam como cuidar adequadamente de sua saúde. Nossa equipe está empenhada em proporcionar informações valiosas e apoio nesse processo”, destaca a secretária municipal de Desenvolvimento Social de Cachoeiro, Márcia Bezerra.

Cronograma de palestras

Cras Zumbi — 4 de outubro às 9h e 5 de outubro às 14h.

Cras União — 6 de outubro às 14h.

Cras Jardim Itapemirim — 11 de outubro às 9h e 27 de outubro às 9h.

Cras Itaóca — 16 de outubro às 14h.

Cras Independência — 18 de outubro às 14h e 27 de outubro às 14h.

Cras Aeroporto — 20 de outubro às 9h.

Cras Village da Luz — 23 de outubro às 8h30 e 26 de outubro às 8h30.

Cras Burarama — 25 de outubro às 14h