Serra abre inscrições para curso inédito de cuidadores de pessoas autistas

Estão abertas as inscrições para 60 vagas no curso “Trilha Inclusão e Diversidade – Autismo”, que é uma parceria da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) Serra.

O curso, que será realizado no Senac Serra, tem como objetivo fornecer compreensão abrangente das características, causas e variações do Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como uma visão atualizada das pesquisas e avanços na área, além de promover a conscientização sobre a importância da inclusão e da valorização da diversidade em ambientes educacionais e sociais.

Ele é destinado à famílias e cuidadores de pessoas autistas e trabalhadores da rede de serviços socioassistenciais.

As 60 vagas são distribuídas em turmas pela manhã e à noite, sendo 30 em cada turno. O curso tem carga horária de 160 horas e, para participar, o candidato precisa ser maior de 18 anos e ter Ensino Médio incompleto.

As inscrições podem ser feitas no link abaixo:

https://docs.google.com/forms/d/1sq42Uof41ewq6MnmFD_IWXz7AZKHg63BsjsjwD58QH8/edit.

Mais informações pelo telefone (27) 98166-0836.